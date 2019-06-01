توجيه وزاري هام يهم كافة «اليمنيين»في الداخل والخارج

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وافق مجلس الوزراء على المناقصة الخاصة بطباعة جوازات السفر والوثائق ذات القيمة والأخرى، بما في ذلك طباعة مليون جواز إضافي.

ووجه المجلس وزارتي الداخلية والمالية ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ وبشكل عاجل.

وكرس مجلس الوزراء، اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم الاحد 30 يونيو2019 م ، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة المقترحات الكفيلة بتعزيز العلاقة بين الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، على ضوء التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد مجلس الوزراء دعمه لخطط وزارة التخطيط والتعاون الدولي واهمية ان ترتقي الجهود المبذولة الى مصاف التحديات الراهنة التي تواجه اليمن في مختلف المجالات جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية بدعم من ايران... مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لاستيعاب التمويلات، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء بما يتواكب مع طبيعة هذه التحديات والاحتياجات القائمة.