حصري.. الكشف عن سجن سري جديد أنشأه الحوثيون تحت مستشفى حكومي

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أفادت مصادر مطلعة، الاحد 39 يونيو/حزيران، بأن ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار، انشأت سجنا سريا جديدا اسفل مستشفى ذمار العام وسط المدينة.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، أن ميليشيا الحوثي عملت على تحويل عدة أماكن في المستشفى العام منها البدروم السفلي للمستشفى الى سجون سرية.
واكدت المصادر أن نحو 80 معتقل من عدة محافظات يمنية، تحتجزهم ميليشيات الحوثي في هذا المعتقل، الذي يخضع لحرسة أمنيه مشدده.
وكانت مصادر حقوقية قالت أن محافظة ذمار التي تشكل نقطة العبور الرئيسية لمناطق جنوب ووسط اليمن نحو صنعاء، تضم ما يقارب من 65 معتقلا، بينها مبان حكومية وقلاع أثرية، بالإضافة لمنازل سكنية تستخدم كسجون سرية للمناوئين لها.
واشارت تلك المصادر إلى وجود أكثر من 3 آلاف مختطف ومخفي قسريا في سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة ذمار، بينهم 1668 من أبناء ذمار ذاتها.