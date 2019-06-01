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إنسحاب جديد ومفاجئ للقوات الإماراتية من «اليمن» ومصدر عسكري يكشف عن هوية القوات العسكرية البديلة

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أفاد مصدر عسكري رفيع اليوم الأحد 30 يونيو 2019 م أن القوات الإماراتية انسحبت بشكل كامل من محافظة مأرب، من منطقة صرواح. 

 

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” عن المصدر قولة ان القوات الإماراتية غادرت مع معداتها العسكرية، بما في ذلك منظومة صواريخ باتريوت التي تم استبدالها بمنظومة باتريوت تابعه للقوات السعودية. 

 

وأكد المصدر أن القوات الإماراتية مازالت متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن والساحل الغربي ونفى المصدر أن يكون للإمارات أي نوايا للانسحاب الكلي من عدن والمحافظات الجنوبية، حيث تتواجد قوات إماراتية في محافظة حضرموت وقوة رمزية في محافظة شبوة.

 

وتأتي عملية إعادة الانتشار الإماراتية لقواتها في اليمن، متزامنة مع حملة انتقادات حكومية واسعه لسياستها ودعمها لمليشيات مسلحة مناهضة للحكومة الشرعية. 

 

وكانت رويتز قد نقلت عن مصادر دبلوماسية غربيه تعليقهم على الانسحاب الإماراتي بقولهم إن الإمارات ربما تكتفي بعشرات الآلاف من قوات المرتزقة التي أنشائها في جنوب اليمن لتمرير سياستها وربما تكتفي بتواجدها من خلال قوات المرتزقة

 

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