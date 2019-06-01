خطر على العالم بأسره آتٍ من هذه المنطقة إنسحاب جديد ومفاجئ للقوات الإماراتية من «اليمن» ومصدر عسكري يكشف عن هوية القوات العسكرية البديلة مليشيات «النُخبة»تصعد مِن جديد ضد مهام السلطات الحكومية بـ«شبوة» ”أمين العكيمي“ يقود هجوما عسكريا لقوات ”الشرعية“ نحو معقل زعيم الحوثيين ”صعدة“ لماذا يجب تغيير فرشاة الأسنان بانتظام؟! خطير صورة مخلة بالشرف .. تتسبب في مجزرة انتقامية وعقاب جماعي لعمال عرب في كازخستان – فيديو ”معين عبدالملك“ يكلف وزيرين في حكومته بمهمة لتجفيف اهم منابع تمويل الحوثي سعودي ينتحل صفة رجل أمن ويتورط بـ21 جريمة في الرياض قطر تغزو عاصمة عربية بيد الشيعة ب500 مليون دولار كاستثمارات العثور على قطري متوفيا بالسعودية بعد اختفائه لأيام
أفاد مصدر عسكري رفيع اليوم الأحد 30 يونيو 2019 م أن القوات الإماراتية انسحبت بشكل كامل من محافظة مأرب، من منطقة صرواح.
ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” عن المصدر قولة ان القوات الإماراتية غادرت مع معداتها العسكرية، بما في ذلك منظومة صواريخ باتريوت التي تم استبدالها بمنظومة باتريوت تابعه للقوات السعودية.
وأكد المصدر أن القوات الإماراتية مازالت متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن والساحل الغربي ونفى المصدر أن يكون للإمارات أي نوايا للانسحاب الكلي من عدن والمحافظات الجنوبية، حيث تتواجد قوات إماراتية في محافظة حضرموت وقوة رمزية في محافظة شبوة.
وتأتي عملية إعادة الانتشار الإماراتية لقواتها في اليمن، متزامنة مع حملة انتقادات حكومية واسعه لسياستها ودعمها لمليشيات مسلحة مناهضة للحكومة الشرعية.
وكانت رويتز قد نقلت عن مصادر دبلوماسية غربيه تعليقهم على الانسحاب الإماراتي بقولهم إن الإمارات ربما تكتفي بعشرات الآلاف من قوات المرتزقة التي أنشائها في جنوب اليمن لتمرير سياستها وربما تكتفي بتواجدها من خلال قوات المرتزقة