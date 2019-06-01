”أمين العكيمي“ يقود هجوما عسكريا لقوات ”الشرعية“ نحو معقل زعيم الحوثيين ”صعدة“

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت قوات مشتركة من الجيش الوطني بمحوري الجوف وصعدة بقيادة محافظ الجوف اللواء امين على العكيمي ،اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة.

ونقلت وكالة ”سبأ“ عن مصدر عسكري قوله "ان الجيش الوطني شن هجوماً واسعاً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي بمحافظة صعدة ، وكبدتهم خسائر فادحه في العتاد والارواح ".

واضاف المصدر "ان مدفعية وطيران التحالف استهدفت عدد من الأسلحة و الآليات العسكرية في عدد من مواقع الانقلابيين بصعدة ".