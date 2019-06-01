لماذا يجب تغيير فرشاة الأسنان بانتظام؟! خطير

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قد ينسى المرء تغيير فرشاة الأسنان، وينساها لأشهر في الكثير من الأحيان، غير منتبه لخطورة ما يفعل. ففرشاة الأسنان حقل خصب للبكتيريا والفيروسات والفطريات التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، بحسب ما يؤكد الأطباء.

وحول مخاطر عدم تغيير فرشاة الاسنان باستمرار، أوضحت رونا إسكندر، طبيبة الأسنان في كينسينغتون وتشيلسي والحائزة على جائزة أفضل طبيب أسنان في لندن لعام 2016، أن استعمال الفرشاة وهي مليئة بالبكتيريا و الجراثيم يؤدي إلى مخاطر صحية عديدة، كما أن استخدام فرشاة الآخرين أو ملامسة فرشاة بأخرى من الأمور الخطيرة التي تهدد الصحة.

كما أوضحت أن الفم يمتلئ بالعديد من الكائنات الدقيقة وبعضها قد ينتقل إلى فرشاة الأسنان عند استخدامها، كما توجد البكتيريا والجراثيم في الحمام، وتنتقل إلى فرشاة_الأسنان، بحسب ما نقل موقع “كل يوم معلومة طبية”.

فرشاة الأسنان والجراثيم

إلى ذلك، أوضحت أن وضع فرش الأسنان بجانب بعضها البعض يؤدي إلى انتقال الجراثيم من فرشاة إلى أخرى، ما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

وأشارت إلى أن غسل فرشاة الأسنان بالماء لا يقضي على كل الجراثيم، لذا يفضل تغييرها بانتظام.

وفي سياق متصل، يحذر معظم الأطباء من استخدام فرشاة شخص آخر، لأنه ينقل إلى المستخدم العديد من الفيروسات التي تسبب أمراض التهاب الكبد الوبائي وأمراض الهربس.