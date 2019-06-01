”معين عبدالملك“ يكلف وزيرين في حكومته بمهمة لتجفيف اهم منابع تمويل الحوثي

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وافق مجلس الوزراء، الأحد 30 يونيو/حزيران 2019م، على المناقصة الخاصة بطباعة جوازات السفر والوثائق ذات القيمة والأخرى، بما في ذلك طباعة مليون جواز إضافي.

وفي جلسة استثنائية عقدت في عدن، وجه مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والمالية ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ وبشكل عاجل.

كما كلف المجلس، وزيري النفط والمعادن والمالية ومحافظ البنك المركزي بتشكيل لجنة فنية لإعداد آلية تنفيذية لقرار المجلس رقم 49 بشأن إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآلية التوزيع لجميع محافظات الجمهورية.

وشدد المجلس على ضرورة ان تراعي الالية التنفيذية للقرار انتهاج مبدأ الشفافية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منه في خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية بكميات كافية واسعار مناسبة، وبما يساهم ايضا في تحقيق استقرار اسعار الصرف للعملة الوطنية وتجفيف احد منابع تمويل الانقلابيين لحربهم ضد الشعب اليمني.