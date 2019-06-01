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سعودي ينتحل صفة رجل أمن ويتورط بـ21 جريمة في الرياض

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة السعودية الرياض، القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وقام باستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية.

ووفق صحيفة ”المواطن“ المحلية، فقد كشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن المواطن المتهم في العقد الرابع من عمره.

وأكد أنه ”بعد تحر وبحث تمكنوا من ضبط المواطن المتورط بانتحال صفة رجل أمن، حيث كان يعمد إلى استيقاف المارة لسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، كما ضبط بحوزته الزي العسكري المستخدم ومواد مسكرة ومخدرة، حيث أقرّ بارتكابه 21 جريمة سلب“.

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