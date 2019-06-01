لماذا يجب تغيير فرشاة الأسنان بانتظام؟! خطير صورة إباحيّة .. تتسبب في مجزرة انتقامية وعقاب جماعي لعمال عرب في كازخستان – فيديو ”معين عبدالملك“ يكلف وزيرين في حكومته بمهمة لتجفيف اهم منابع تمويل الحوثي سعودي ينتحل صفة رجل أمن ويتورط بـ21 جريمة في الرياض قطر تغزو عاصمة عربية بيد الشيعة ب500 مليون دولار كاستثمارات العثور على قطري متوفيا بالسعودية بعد اختفائه لأيام علي محسن يشدد على وزير في الحكومة تنفيذ توجيهات رئاسية والأخير يقدم له تقريرا دراسة أمريكية تفضح الحوثيين وتكشف الأسباب الحقيقية التي تدفعهم لإطالة أمد الحرب إعلامية مصرية شهيرة تعلن عن إصابتها بمرض خطير من داخل الحرم ومن قرب الكعبة المشرفة .. تحية لإسرائيل .. شاهد
أعلنت السلطات السعودية، السبت، عن وفاة مواطن قطري مفقود بأراضيها منذ أيام.
وقال منصور العاطفي، المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ (حكومية)، وهي إحدى الجهات المشاركة في البحث، إنه تم العثور على المواطن القطري حزام بن زيد المري المفقود منذ الإثنين الماضي، حسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأشار "العاطفي" إلى العثور على المري متوفيا في منطقة الدهناء (شرق) بجوار سيارته بعد نفاد وقودها، فيما لم يتم كشف ملابسات وفاته وأسبابها بعد.
وذكر المصدر ذاته أنه منذ تلقي بلاغ الفقد الإثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية للبحث عنه.
كما نقلت "سبق" عن ذوي المفقود قولهم إن المفقود كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ويتواجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل يقوم برعايتها، قبل أن يتم العثور عليه متوفيا صباح اليوم.