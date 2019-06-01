علي محسن يشدد على وزير في الحكومة تنفيذ توجيهات رئاسية والأخير يقدم له تقريرا

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شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح في لقائه اليوم الأحد، وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالعمل على مضاعفة الجهود لرصد وكشف الإنتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق أبناء الشعب .
وبحسب وكالة سبأ الرسمية أشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة في هذا الإطار وعمل المنظمات المختلفة العاملة في هذا المجال الهادف الى رصد وتوثيق أعمال الانتهاكات الحقوقية من قبل الحوثيين من قتل واختطاف وترويع وتجنيد للأطفال وممارسات لجرائم بشعة ترقى لجرائم حرب.
ونوه نائب الرئيس إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تسعى جاهدة للتضليل واستغلال الملف الانساني لتنفيذ أجندتها في التعبئة والتحريض ضد اليمنيين والأشقاء.
من جانبه قدم الوزير عسكر تقريراً عن سير الأداء في الوزارة ومكاتبها المختلفة والدورات التدريبية لتأهيل راصدين في المجال الحقوقي وعلاقات التنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الانسان.