إعلامية مصرية شهيرة تعلن عن إصابتها بمرض خطير

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علَّقت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد مجدداً على إصابتها بميكروب في الوجه، قد يصل إلى المخ ويؤدي لتساقط جلدها، معتبرة أنَّ هذه الابتلاء من الله لاختبار قوة تحملها وصبرها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك.. ابتلاك ليرَى مدى تحمُلك وصبرك.. ابتلاك الله لأنه يحبك".

وكانت ريهام سعيد أعلنت إصابتها بالميكروب في تغريدة سابقة، إذ كتبت: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

وتفاعل معها مئات المتابعين داعين الله أن يشفيها وأن تصبر على هذا الابتلاء وتكثر من الدعاء كي يشفيها الله.

واشتهرت ريهام مقدمة برنامج «صبايا الخير»على قناة “النهار المصرية” الفضائية بموقفها من خلع الحجاب الذي ترتديه على الهواء في الحلقة التي كانت تقدمها مع الداعية الشيخ يوسف البدري، وذلك على إثر مشادة ساخنة بينهما خلال الحلقة.

وبحسب الوطن فقد بدأت المشادة عندما سألت ريهام الشيخ البدري عن الرقية الشرعية وهل يصح لمس النساء خلالها، وهو مارد عليه البدري بانفعال مؤكدا أن هذا الكلام لا يجوز، مشيرا إلى أن ما يقال تعريض به شخصياً، ومحاولة لإشارة إلي قضية خاصة بفتاتين تتم محاكمتهما.

وخلعت ريهام الحجاب الذي كانت ترتديه خلال الحوار، وهو ما أثار البدري متسائلا: “هو أنت جايبين الضيف تمرمطوه” وطالبها بأن تلبس الحجاب مرة أخري، وهو ما رفضته ريهام قائلة “لن ألبسه وارتديه من أجل الله، وليس بأمر من أحد، هو حجاب إيه وشعري ظاهر”.