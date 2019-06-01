هبوط اضطراري لطائرة اليمنية في ”القاهرة“.. شركة الطيران تكذب والركاب يكشفون السبب الحقيقي

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران 2019م، اضطرارياً في مطار القاهرة بعد تعرضها لخلل فني.

وبحسب ركاب كانوا على متن الرحلة، فقد تعرضت الطيارة لخلل فني وتمكن الكابتن من السيطرة على الوضع والهبوط اضطرارياً بعد وقت قصير من الإقلاع.

وأشار الركاب إلى ان حالة من الرعب والهلع أصابت الركاب الذين كانوا على متن الرحلة (609) المتجهة من القاهرة إلى مدينة عدن، وتعرض بعض الركاب لحالة إغماء.

ونشر الركاب صور للطائرة بعد الهبوط وقد انفجرت إطاراتها وتم إجلاء الركاب من على متنها.

من جانبها، نفت الخطوط الجوية اليمنية تعرض طائرتها لخلل فني من أي نوع بعد إقلاعها، ظهر اليوم الأحد، من مطار القاهرة إلى مطار عدن.

وقالت اليمنية على صفحتها في موقع الفيسبوك إن قائد الطائرة عاد إلى مطار القاهرة بعد نصف ساعه من إقلاعها نتيجة تأزم صحة إحدى الراكبات على متن الرحلة.

ولفتت اليمنية إلى أن قائد الرحلة (609 القاهرة - عدن) عاد بدافع إنساني إلى مطار القاهرة بعد تردي صحة امرأة تدعى رضية عبدالله علوي السقاف.