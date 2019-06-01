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من داخل الحرم ومن قرب الكعبة المشرفة .. تحية لإسرائيل .. شاهد

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
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نشرت حسابات إسرائيلية رسمية الأحد صورة قالت إنها من داخل الحرم المكي في مكة المكمة وهي عبارة عن ورقة مكتوب عليه باللغة الانجليزية (شابات شالوم) وتعني سبتا مباركا.

وأورد حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة علق عليها بالقول: "تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة "يوم سبت مباركا" (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود أو الإسرائيليين من قلب الحرم".

وأعاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الصورة وقال معلقا: "(#شابات_شالوم) اليهودية داخل الحرم المكي. ما أجمل التعايش والاحترام"، وفق تعبيره.

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