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رئيس وزراء قطر السابق يشتري ربع إمبراطورية رجل أعمال بريطاني بارز

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أفادت صحيفة “صاندي تايمز” بأن رجل الأعمال البريطاني البارز، ريتشارد كارينغ، بصدد إبرام صفقة لبيع 25% من إمبراطوريته التجارية إلى رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني.

وذكرت الصحيفة اليوم أن كارينغ (71 عاما)، وهو يملك مشاريع في مجال الأزياء والمطاعم والملاهي الفاخرة، وافق على شروط الصفقة التي تقدر بـ200 مليون جنيه استرليني(أكثر من 250 مليون دولار).

كما تتيح الصفقة، حسب الصحيفة، لبن جاسم إمكانية بيع 25% إضافية من أسهم إمبراطورية كارينغ، استنادا إلى أدائها.

واضطر رجل الأعمال البريطاني لبيع جزء من إمبراطوريته بعد إعادة افتتاح الملهى المغلق Annabel’s الذي كلفه 65 مليون جنيه، وستتيح له هذه الصفقة فرصة لتسديد ديونه ومواصلة توسيع المشاريع الموجودة ضمن إمبراطوريته.

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