إعلامية مصرية شهيرة تعلن عن إصابتها بمرض خطير من داخل الحرم ومن قرب الكعبة المشرفة .. تحية لإسرائيل .. شاهد بوجبا يرغب بالعودة إلى "السيدة العجوز" بسبب رونالدو السودان وحرب اليمن.. لماذا تدعم السعودية والإمارات المجلس العسكري؟ ميسي يكشف: الكرة الأرنب مشكلتي في كوبا أميركا على غير العادة... دراسة علمية تنصف واتسآب رئيس وزراء قطر السابق يشتري ربع إمبراطورية رجل أعمال بريطاني بارز تركيا تتوعد بتأديب جيش حفتر الانقلابي والانتقام بأكثر الطرق قوة قصف عنيف مدفعي وجوي والقوات الحكومية تعلن الجاهزية وتنتظر توجيهات الرئيس نصائح ذهبية لتجنب الغثيان أثناء السفر
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأحد، إن أنقرة ستنتقم من أي هجوم واقع على مصالحها من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال "آكار" لوكالة الأنباء الحكومية التركية "الأناضول": "سيكون هناك ثمن باهظ للغاية للمواقف أو الهجمات العدائية، وسننتقم بأكثر الطرق فعالية وقوة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأكد على أن جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى "المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "يجب أن يكون من المعلوم أننا اتخذنا جميع أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي ضد تركيا".
وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر قد قال السبت في بيان إن الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية".
وتابع: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية"، مضيفا: "أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.
كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.