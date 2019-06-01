نصائح ذهبية لتجنب الغثيان أثناء السفر

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 222

يعد الغثيان من المتاعب الشائعة ‫أثناء السفر، فكيف يمكن تجنبه؟ للإجابة عن هذا السؤال، تنصح مجلة "الصيدليات الحديثة" بألا تكون المعدة ‫ممتلئة للغاية أو فارغة تماما قبل السفر، مع مراعاة عدم تناول منتجات ‫الحليب.

‫وأضافت المجلة الألمانية أن تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق يساعد ‫أيضا في تجنب الغثيان أثناء السفر، بخلاف قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم على ‫الحاسوب اللوحي.

‫وفي حال السفر بالسيارة، ينبغي أخذ فترة راحة من وقت إلى آخر لاستنشاق ‫الهواء النقي، بينما يمكن للمسافرين بالطائرة تجنب الغثيان بالجلوس في مكان قليل التقلب مثل المقاعد الأمامية وفي المنتصف، ‫مع مراعاة المشي من وقت لآخر.

‫وفي الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر أو اللجوء إلى بديلها ‫النباتي المتمثل في الزنجبيل، وذلك في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه، ‫حيث يعد الزنجبيل سلاحا فعالا لمحاربة الغثيان.