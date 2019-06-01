قصف عنيف مدفعي وجوي والقوات الحكومية تعلن الجاهزية وتنتظر توجيهات الرئيس نصائح ذهبية لتجنب الغثيان أثناء السفر شركة أمريكية عالمية تنتصر للإخوان المسلمين والشيخ يوسف القرضاوي الكويت تفرج عن المحامي ناصر الدويلة .. بعد تنفذه شرط النيابة الهلال السعودي يتعاقد مع مدرب جديد - من هو؟ الغاء سحب الجنسية عن 92 مواطنا بحرينيا - بماذا ادينوا ؟ شاهد : انتفاضة شعبية في سقطرى تخرس ابواق الانفصال وتوجه رسائل نارية للامارات والمحافظ يلقي كلمة حماسية تطورات عاجلة وخطيرة : مليشيات الامارات تنقلب على اتفاق شبوة وتتحرك لتفجير الوضع ولجنة الوساطة تحمل قائد النخبة المسئولية بعد دعوات لقصف قناة الجزيرة عسكريا .. رد ناري من قطر على تهديدات تطال اهم مؤسساتها الوطنية الخطوة التاريخية.. ترامب أول رئيس أميركي يدخل كوريا الشمالية
يعد الغثيان من المتاعب الشائعة أثناء السفر، فكيف يمكن تجنبه؟ للإجابة عن هذا السؤال، تنصح مجلة "الصيدليات الحديثة" بألا تكون المعدة ممتلئة للغاية أو فارغة تماما قبل السفر، مع مراعاة عدم تناول منتجات الحليب.
وأضافت المجلة الألمانية أن تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق يساعد أيضا في تجنب الغثيان أثناء السفر، بخلاف قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم على الحاسوب اللوحي.
وفي حال السفر بالسيارة، ينبغي أخذ فترة راحة من وقت إلى آخر لاستنشاق الهواء النقي، بينما يمكن للمسافرين بالطائرة تجنب الغثيان بالجلوس في مكان قليل التقلب مثل المقاعد الأمامية وفي المنتصف، مع مراعاة المشي من وقت لآخر.
وفي الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر أو اللجوء إلى بديلها النباتي المتمثل في الزنجبيل، وذلك في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه، حيث يعد الزنجبيل سلاحا فعالا لمحاربة الغثيان.