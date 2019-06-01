شركة أمريكية عالمية تنتصر للإخوان المسلمين والشيخ يوسف القرضاوي

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفضت شركة آبل " الامريكية " مطالبات بإزالة تطبيق من متجرها، طورته مجموعة قريبة من جماعة "الإخوان المسلمون"، بعد مزاعم تشير إلى أن التطبيق يهدف لنشر الكراهية، وأكدت أن التطبيق لا ينتهك معايير المتجر.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن التطبيق تم إنشاؤه من قبل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دبلن ببريطانيا، الذي أسسه الشيخ "يوسف القرضاوي"، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزعم البعض (دون أدلة) أنه يحتوي على خطاب معاد للسامية.

واستنادا لهذه المزاعم، سارعت شركة غوغل بإزالة التطبيق من متجرها (غوغل بلاي)، بعد وقت قصير من إطلاقه، الشهر الماضي.

لكن مطوري التطبيق قالوا إنه مبرمج لمساعدة المجتمع "على أداء واجباتهم كمواطنين مسلمين"، وأكدوا عدم صحة المزاعم بشأن نشره لخطاب معاد للسامية.

وقالت آبل في بيان رفضها لإزالة التطبيق: "على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على التطبيقات الفردية، إلا أننا سنتخذ إجراءات سريعة ضد أي خرق لسياستنا بمجرد علمنا به، بما في ذلك تلك التطبيقات التي تحتوي على خطاب كراهية"

وحتى الآن، لم تحظر أي دولة التطبيق؛ لأنه ليس لها القدرة إلا على فرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي لم يصادق على اتجاه إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" باعتبارها منظمة إرهابية الشهر الماضي.