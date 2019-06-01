الكويت تفرج عن المحامي ناصر الدويلة .. بعد تنفذه شرط النيابة

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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أكد أقارب المحامي الكويتي ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة السابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بكفالة 2000 دينار بعد اتهامه بالإساءة للسعودية.

ونقلت مواقع اخبارية كويتة الافراج عنه ، كما أكد المحامي الكويتي معاذ الدويلة" صحة تلك المعلومات وغرد قائلا : اللهم لك الحمد،،،النيابة العامة تخلي سبيل عمي المحامي ناصر الدويلة في قضية أمن الدولة".

وكانت وسائل إعلام كويتية، أكدت أول أمس قيام قوات الأمن باعتقال المحامي ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة السابق، بتهمة الإساءة للسعودية. وقالت وسائل الإعلام إن إلقاء القبض على ناصر الدويلة، جاء تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية.

وكان ناصر الدويلة تقدم ببلاغ إلى وزير الداخلية الكويتي، قائلاً إنه يتعرض لتهديدات من سعوديين بالقتل على طريقة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر الماضي.