الغاء سحب الجنسية عن 92 مواطنا بحرينيا - بماذا ادينوا ؟

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قضت محكمة الاستئناف البحرينية الأحد بإلغاء سحب جنسية 92 شخصاً من أصل 138 صدرت بحقّهم في نيسان/أبريل الماضي أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما ادينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وأيّدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّهمين الـ138، على أن تصدر محكمة التمييز في وقت لاحق حكماً نهائياً في القضية التي شملت أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية بعد احتجاجات عام 2011.

ونشرت صحيفة الأيام البحرينية خبراً مقتضباً جاء فيه: "بناء على تعديل في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية تم إلغاء إسقاط الجنسية عن المدانين في جرائم إرهابية".

ووفق الصحيفة "جاء المرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص على (تلغى المادة ( 24 ) مكرراً من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية)".