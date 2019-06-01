شاهد : انتفاضة شعبية في سقطرى تخرس ابواق الانفصال وتوجه رسائل نارية للامارات والمحافظ يلقي كلمة حماسية

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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انتفضت محافظة سقطرى وخرج الالاف في مظاهرة حاشدة تأييدا ومساندة للسلطة المحلية ورفضا للتشكيلات المليشياوية والاحزمة الخارجة عن القانون (المدعومة من الامارات).

وخرجت صباح اليوم الاحد بمدينة حديبوه عاصمة محافظة ارخبيل سقطرى مظاهرة جماهيرية حاشدة للآلاف من أبناء سقطرى دعما لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ومساندة للسلطة المحلية بقيادة المحافظ رمزي احمد سعيد محروس.

وقال رمزي محروس محافظ سقطرى كلمته أمام الجماهير المحتشدة أن محافظة ارخبيل سقطرى تجدد تمسكها الدائم والمستمر بالشرعية بقيادة المشير عبدربه منصور هادي الذي يولي الأرخبيل عناية خاصة وهاهم سكان أرخبيل سقطرى يؤكدون تمسكهم بالدولة وانحيازهم للسلطة الشرعية ورفضهم لأي تشكيلات خارجةعن القانون والاطار الشرعي.

وقدم محروس شكره وتقديره لدول التحالف العربي لدعم الشرعية على وقوفهم مع اليمن ودعمهم المستمر نحو دحر الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية.

ورفع المتظاهرون شكرهم وتقديرهم للرئيس هادي لاهتمامه المستمر والمميز بمحافظة أرخبيل سقطرى مجددين العهد والالتزام بالوقوف مع الشرعية بقيادته حتى تحرير كل من شبر من الوطن من جماعة الحوثي واستعادة كرامة الوطن وسيادته.

كما حيا المتظاهرون التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مؤكدين في الوقت نفسه على دوره المساند والداعم للشرعية في اليمن وللسلطة المحلية في أرخبيل سقطرى معبرين عن الشكر والتقدير لذلك الدعم والمساندة.

كما تقدم المتظاهرون للقوات المسلحة الأمن بالشكر على الجهود المبذولة لحفظ النظام والقانون وحماية مؤسسات الدولة وفرض الأمن والسلام في المحافظة داعين الى مزيد من الجهود في هذ الاتجاه مؤكدين رفض تشكيل أحزمة أمنية وأي تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة اذ لا حاجة لمثل هذه التشكيلات في أرخبيل وبوجود القوات المسلحة والأمن التي تقوم بدورها على أكمل وجه.

و استنكر المتظاهرون الدعوات والشعارات الداعية الى تمزيق المجتمع السقطري وبث الفرقة والشقاق بين أبنائه مؤكدين انها دعوات مغرضة وسلوك دخيل على عادات وتقاليد المجتمع السقطري .

داعيين في الوقت نفسه شيوخ وأعيان المجتمع الى تحمل المسئولية المناطة بهم في الحفاظ على تماسك المجتمع السقطري وارساء مبدأ التعايش والتعاون بين شرائحه ومكوناته والوقوف أمام محاولات بث الفتنة والانقسام ونشر الفوضى والتخريب.

وجابت المسيرة الجماهيرية شوارع حديبوه مرددين شعارات تؤكد على تمسكهم باليمن الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني رافعين اعلام اليمن وصور الرئيس هادي ولافتات تدعو لرفض دعوات العنف ونبذ الكراهية ورفض تشكيل مليشيات خارجة عن النظام والقانون .

وفيما يلي ينشر مأرب برس مجموعة صور من المسيرة الجماهيرية الحاشدة في سقطرى اليوم الاحد.