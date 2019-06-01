الغاء سحب الجنسية عن 92 مواطنا بحرينيا - بماذا ادينوا ؟ شاهد : انتفاضة شعبية في سقطرى تخرس ابواق الانفصال وتوجه رسائل نارية للامارات والمحافظ يلقي كلمة حماسية تطورات عاجلة وخطيرة : مليشيات الامارات تنقلب على اتفاق شبوة وتتحرك لتفجير الوضع ولجنة الوساطة تحمل قائد النخبة المسئولية بعد دعوات لقصف قناة الجزيرة عسكريا .. رد ناري من قطر على تهديدات تطال اهم مؤسساتها الوطنية الخطوة التاريخية.. ترامب أول رئيس أميركي يدخل كوريا الشمالية أمير منطقة عسير يوجه بصرف دية مقيم يمني بعد ٤ سنوات من وفاته الاخوان المسلمون يعلنون موقفا مفاجئا للساحة العربية والدولية . وقد يغير معادلات المرحلة في المنطقة . من اليمن إلى العراق.. إيران تدق أجراس الحرب مع السعودية معبر الوديعة.. معاناة اليمنيين على طريق الموت المنفذ الوحيد مع السعودية انشقاقات الحوثيين.. اقتربت ساعة النهاية
عبر مصدر في لجنة الوساطة في محافظة شبوة (شرق اليمن) عن أسفه من التطورات العسكرية في عتق وضواحيها وما يجري من تحشيدومن قبل النخبة الشبوانية خلال الساعات الماضية.
ونقل مأرب برس عن المصدر قوله ان اللجنة رصدت حشود من ما يسمى قوات النخبة (المدعومة من الامارات)قادمة من معسكر عزان بقيادة محمد سالم البوحر تمركزت عصر السبت في المدخل الشرقي لمدينة عتق وعلى مقربة من نقطة الجلفوز التابعة للأمن العام.
وأكد المصدر أن تحركات النخبة تعد اختراقا صريحا للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف ومازلت تعمل لجنة الوساطة لتنفيذه على الأرض بالتواصل مع الأطراف المعنية.
وحمل المصدر النخبة الشبوانية ممثله بقائدها البوحر مسؤلية ما يحدث من تطورات أو انفجار الوضع كونه الطرف الذي يحشد من كل المحاور صوب عتق خلال اليومين الماضيين.
وفي تطور لاحق اقدمت مليشيات النخبة الشبوانية في نقطة الرمضة بمديرية حبان على اعتراض اللجنة المشكلة من محافظ شبوة للتحقيق في تفجير أنبوبي النفط والغاز برئاسة الوكيل علي الأحمدي ومدراء عموم النفط والأمن القومي والبحث الجنائي والشؤون القانونية ومدير عام مديرية رضوم.
وقال مصدر محلي لمأرب برس ان النخبة منعت اللجنة من المرور لممارسة عملها وعادت الى عاصمة المحافظة عتق.