تطورات عاجلة وخطيرة : مليشيات الامارات تنقلب على اتفاق شبوة وتتحرك لتفجير الوضع ولجنة الوساطة تحمل قائد النخبة المسئولية

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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عبر مصدر في لجنة الوساطة في محافظة شبوة (شرق اليمن) عن أسفه من التطورات العسكرية في عتق وضواحيها وما يجري من تحشيدومن قبل النخبة الشبوانية خلال الساعات الماضية.

ونقل مأرب برس عن المصدر قوله ان اللجنة رصدت حشود من ما يسمى قوات النخبة (المدعومة من الامارات)قادمة من معسكر عزان بقيادة محمد سالم البوحر تمركزت عصر السبت في المدخل الشرقي لمدينة عتق وعلى مقربة من نقطة الجلفوز التابعة للأمن العام.

وأكد المصدر أن تحركات النخبة تعد اختراقا صريحا للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف ومازلت تعمل لجنة الوساطة لتنفيذه على الأرض بالتواصل مع الأطراف المعنية.

وحمل المصدر النخبة الشبوانية ممثله بقائدها البوحر مسؤلية ما يحدث من تطورات أو انفجار الوضع كونه الطرف الذي يحشد من كل المحاور صوب عتق خلال اليومين الماضيين.

وفي تطور لاحق اقدمت مليشيات النخبة الشبوانية في نقطة الرمضة بمديرية حبان على اعتراض اللجنة المشكلة من محافظ شبوة للتحقيق في تفجير أنبوبي النفط والغاز برئاسة الوكيل علي الأحمدي ومدراء عموم النفط والأمن القومي والبحث الجنائي والشؤون القانونية ومدير عام مديرية رضوم.

وقال مصدر محلي لمأرب برس ان النخبة منعت اللجنة من المرور لممارسة عملها وعادت الى عاصمة المحافظة عتق.