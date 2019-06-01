مصير غامض لمحافظ ذمار المستقيل.. ومخطط حوثي لتصفية القيادات القبلية الموالية لها

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أفادت مصادر يمنية في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية وضعت محافظها المستقيل محمد المقدشي تحت الإقامة الجبرية، غداة تقديمه استقالته لزعيم الجماعة واتهامه للقيادات الحوثية القادمة من صعدة بالفساد.

وذكرت المصادر أن مقربين من المقدشي فقدوا الاتصال به بعد أن اقتادته مجموعة حوثية من جهاز الأمن الوقائي الحوثي إلى مكان غير معلوم، مرجحة أنه وضع تحت الإقامة الإجبارية في صنعاء.

ووفق ما ذكرته المصادر، رشحت الجماعة الحوثية قيادياً في الجماعة من سلالة زعيمها ويدعى الوشلي لتولي منصب المحافظ المقدشي الذي ضاق ذرعاً بفساد القيادات القادمة من صعدة وقيام المشرف الحوثي فاضل المشرقي بسلب صلاحياته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط فقد تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء عن توجه حوثي لتصفية كل القيادات القبلية الموالية للجماعة من المناصب، في سياق التمكين السلالي لأقارب الحوثي والقيادات القادمة من صعدة وعمران.

ورجحت المصادر إطاحة الميليشيات في الأيام المقبلة بمحافظي الجماعة في إب والبيضاء وتعز، خصوصاً في ظل وجود اتهامات لهم بأنهم تقاعسوا في عمليات تحشيد المجندين وجباية الأموال.

واستعرض القيادي المقدشي، في بيان استقالته، ما قال إنها إنجازاته في المحافظة منذ توليه المنصب، وقال إن جهوده اصطدمت «بظهور عوائق وعقبات لا مبرر لها، تصاعدت لتصل إلى حدود مبالغ فيها، لدرجة افتعال أزمات، وخلق إشكاليات الهدف منها إثارة الفتن والخلافات».