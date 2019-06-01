انشقاقات الحوثيين.. اقتربت ساعة النهاية مصير غامض لمحافظ ذمار المستقيل.. ومخطط حوثي لتصفية القيادات القبلية الموالية لها ما وراء تقليص الوجود الإماراتي في اليمن؟ عبوات حوثية ناسفة تسرق حياة المدنيين التزام الرئاسة اليمنية باتفاق الحديدة يقابله تعنت حوثي بهذه الكلمات عبّرت زوجة مرسي عن افتخارها به «إسرائيل» تسمم ألف فلسطيني.. كيف حدث ذلك؟ «التحالف» ينجح في إفشال عملية «حوثية» كانت تستهدف المملكة مصادر عسكرية تبشر منتسبي «الجيش» بهذا الخبر السار اجتماع طال انتظاره ومزاح بين زعيمين... أهم لحظات قمة العشرين
أفادت مصادر يمنية في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية وضعت محافظها المستقيل محمد المقدشي تحت الإقامة الجبرية، غداة تقديمه استقالته لزعيم الجماعة واتهامه للقيادات الحوثية القادمة من صعدة بالفساد.
وذكرت المصادر أن مقربين من المقدشي فقدوا الاتصال به بعد أن اقتادته مجموعة حوثية من جهاز الأمن الوقائي الحوثي إلى مكان غير معلوم، مرجحة أنه وضع تحت الإقامة الإجبارية في صنعاء.
ووفق ما ذكرته المصادر، رشحت الجماعة الحوثية قيادياً في الجماعة من سلالة زعيمها ويدعى الوشلي لتولي منصب المحافظ المقدشي الذي ضاق ذرعاً بفساد القيادات القادمة من صعدة وقيام المشرف الحوثي فاضل المشرقي بسلب صلاحياته.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط فقد تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء عن توجه حوثي لتصفية كل القيادات القبلية الموالية للجماعة من المناصب، في سياق التمكين السلالي لأقارب الحوثي والقيادات القادمة من صعدة وعمران.
ورجحت المصادر إطاحة الميليشيات في الأيام المقبلة بمحافظي الجماعة في إب والبيضاء وتعز، خصوصاً في ظل وجود اتهامات لهم بأنهم تقاعسوا في عمليات تحشيد المجندين وجباية الأموال.
واستعرض القيادي المقدشي، في بيان استقالته، ما قال إنها إنجازاته في المحافظة منذ توليه المنصب، وقال إن جهوده اصطدمت «بظهور عوائق وعقبات لا مبرر لها، تصاعدت لتصل إلى حدود مبالغ فيها، لدرجة افتعال أزمات، وخلق إشكاليات الهدف منها إثارة الفتن والخلافات».