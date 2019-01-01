عبوات حوثية ناسفة تسرق حياة المدنيين

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قتل 4 مدنيين بينهم طفل، بانفجار عبوات ناسفة في محافظتي البيضاء والجوف، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في إطار استمرارها بالانتهاكات والجرائم بحق المدنيين العُزل.

ففي محافظة الجوف (شمال)، قتل 3 مدنيين، بينهم طفل، وأصيب شخص جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء المرور بدراجة نارية لأحد المواطنين في الطريق العامة لمركز مديرية المصلوب (غرب)، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على الطريق العامة لمركز المديرية.

وفي البيضاء، وسط اليمن، قتل المواطن محمد صالح مبهش (58 عاماً)، مساء الجمعة، أثناء رعيه الأغنام، وذلك جراء انفجار لغم أرضي فيه من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة ذروة بمديرية ميكراس.

ويأتي مقتل مبهش بعد أيام قليلة من مقتل المواطن سالم عبد ربه المنصوري، بانفجار لغم بالمنطقة ذاتها؛ الأمر الذي خلق الخوف بين المواطنين على حياتهم وحياة أبنائهم جراء الألغام الكثيفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.