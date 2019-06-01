بهذه الكلمات عبّرت زوجة مرسي عن افتخارها به «إسرائيل» تسمم ألف فلسطيني.. كيف حدث ذلك؟ «التحالف» ينجح في إفشال عملية «حوثية» خطيرة كانت تستهدف المملكة مصادر عسكرية تبشر منتسبي «الجيش» بهذا الخبر السار اجتماع طال انتظاره ومزاح بين زعيمين... أهم لحظات قمة العشرين هجوم حوثي للتقدم نحو الجنوب وقوات ”الشرعية“ تروي التفاصيل عمليات عسكرية للتحالف العربي توجع الحوثيين في معقل زعيمهم معلومات صادمة.. كيف تحولت جبهة ”نهم“ الى جبهة استنزاف للجيش الوطني؟ هجوم قطري عنيف على الإمارات والسعودية في جنيف انهيار التجارة بين ألمانيا وإيران في ظل العقوبات الأمريكية
أصيب نحو ألف فلسطيني بحالات تسمم؛ جراء مياه ملوثة ينتجها تكتل استيطاني مقام على أراضٍ بمحافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، الخميس الماضي، في مؤتمر عقدته برام الله: إن "مديرية صحة سلفيت سجلت إصابة نحو ألف فلسطيني بالتسمم، في قرية مردا".
وأضافت أن المصابين بالتسمم "يشكون من أعراض آلام في البطن، واستفراغ بدرجات متفاوتة".
وأوضحت الكيلة أن سبب التلوث الرئيسي وجود تكتل "آرئيل" الاستيطاني على أراضي سلفيت، حيث اختلطت المياه الملوثة التي ينتجها مع مياه النبع الذي يمد أهالي القرية بمياه الشرب.
ويضم تكتل "آرئيل"، الذي بدأ تأسيسه في 1975، 15 مستوطنة وبؤرة استيطانية، ويقيم فيه نحو 50 ألف مستوطن، بحسب المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية.
ويقول خبراء فلسطينيون إن نحو 60% من نفايات الاحتلال الصهيوني يتم التخلّص منها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدّد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقوانين حماية البيئة.