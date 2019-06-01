«إسرائيل» تسمم ألف فلسطيني.. كيف حدث ذلك؟

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أصيب نحو ألف فلسطيني بحالات تسمم؛ جراء مياه ملوثة ينتجها تكتل استيطاني مقام على أراضٍ بمحافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، الخميس الماضي، في مؤتمر عقدته برام الله: إن "مديرية صحة سلفيت سجلت إصابة نحو ألف فلسطيني بالتسمم، في قرية مردا".

وأضافت أن المصابين بالتسمم "يشكون من أعراض آلام في البطن، واستفراغ بدرجات متفاوتة".

وأوضحت الكيلة أن سبب التلوث الرئيسي وجود تكتل "آرئيل" الاستيطاني على أراضي سلفيت، حيث اختلطت المياه الملوثة التي ينتجها مع مياه النبع الذي يمد أهالي القرية بمياه الشرب.

ويضم تكتل "آرئيل"، الذي بدأ تأسيسه في 1975، 15 مستوطنة وبؤرة استيطانية، ويقيم فيه نحو 50 ألف مستوطن، بحسب المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية.

ويقول خبراء فلسطينيون إن نحو 60% من نفايات الاحتلال الصهيوني يتم التخلّص منها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدّد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقوانين حماية البيئة.