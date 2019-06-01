«التحالف» ينجح في إفشال عملية «حوثية» خطيرة كانت تستهدف المملكة

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران باتجاه جازان.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي لوكالة الأنباء السعودية (واس) إن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء السبت من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيرة التي أطلقها الحوثيون من صنعاء صوب جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وجدد المالكي، تأكيده استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.