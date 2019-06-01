مصادر عسكرية تبشر منتسبي «الجيش» بهذا الخبر السار

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أفادت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع (قطاع المالية) اليوم السبت 29 يونيو 2019 م بأن الدائره المالية التابعة لقوات الشرعية قد استكملت كافة الإجراءات اللازمة لصرف رواتب منتسبي الجيش.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان الدائرة ستدشن يوم غدا الأحد عملية صرف رواتب منتسبي القوات المسلحة.