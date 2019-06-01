هجوم حوثي للتقدم نحو الجنوب وقوات ”الشرعية“ تروي التفاصيل

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، السبت 29 يونيو/حزيران، إحباط محاولة تقدم لمليشيا "الحوثيين" في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وذكر الجيش على موقعه "26 سبتمبر" أن "القوات نجحت في إفشال محاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقع في مناطق الشريجة وحيفان وحمالة شمال لحج".

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين وإجبار من تبقى منهم على التراجع".