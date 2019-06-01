عمليات عسكرية للتحالف العربي توجع الحوثيين في معقل زعيمهم

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت 29 يونيو/حزيران، غارات جوية مكثفة على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.



وذكر موقع الجيش اليمني"سبتمبر نت": أن المقاتلات استهدفت بعدة غارات جوية، موقعا للميليشيا في منطقة “الفحلوين”، المتاخمة لمركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدمير مدفعية تابعة للمليشيا، ومصرع عددا من عناصرها.



كما قصفت مقاتلات التحالف، صباح اليوم، بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابعا للمليشيا الحوثية في وادي “حضوان”، بالمديرية ذاتها.



وأكد الموقع، أن القصف أدى إلى تدمير المخزن، ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية.



وأشار إلى أن غارات أخرى استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا في منطقتي “الغول”، والعشاش”، القريبتين من مركز المديرية، مما أسفر عن تكبدها خسائر في العدد والعدة.