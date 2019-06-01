انهيار التجارة بين ألمانيا وإيران في ظل العقوبات الأمريكية

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أظهرت بيانات نشرتها صحيفة فونكه أن التجارة بين ألمانيا وإيران انهارت في ظل تأثير العقوبات الأمريكية، مما يدعم تأكيد إيران على أن أوروبا تعجز عن المساعدة في الحفاظ على الاتفاق المتعلق بعدم الانتشار النووي الذي وقعته.

وتكشف بيانات من غرفة التجارة الألمانية أن أحجام التجارة بين إيران وأكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت 49 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، مع مواصلة الأحجام التراجع.

ويُظهر الانخفاض، إلى حجم إجمالي قدره 529 مليون يورو، أثر العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعاقب الشركات التي تمارس أعمالا مع إيران عبر حرمانها من الوصول إلى السوق الأمريكية.

وذكرت داجمار فون بونشتاين ممثلة الغرفة في إيران أن هناك نحو 60 شركة ألمانية ما زالت تمارس أنشطة في إيران، لكن الشركات تعمل فقط بموظفين محليين على نحو متزايد.