هجوم قطري عنيف على الإمارات والسعودية في جنيف انهيار التجارة بين ألمانيا وإيران في ظل العقوبات الأمريكية تطبيق يعري النساء فقط بكبسة زر.. يثير جدلا واسعا أردوغان يتوعد حفتر بهذه الخطوات الرجل الوحيد الذي ظهر بجانب زوجات زعماء قمة العشرين انقلابان عسكريان للإطاحة بانقلاب العسكر في السودان ... تفاصيل يرويها رئيس المجلس العسكري بهذه الكلمات عبّرت زوجة مرسي عن افتخارها به تعرف على قمة العشرين الجامعة لأكبر اقتصاديات العالم مأرب تمنح ترخيصا رسميا لمئات المشاريع السياحية بينها 73 فندقا وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تثني وبقوة على وزير خارجية دولة خليجية
أظهرت بيانات نشرتها صحيفة فونكه أن التجارة بين ألمانيا وإيران انهارت في ظل تأثير العقوبات الأمريكية، مما يدعم تأكيد إيران على أن أوروبا تعجز عن المساعدة في الحفاظ على الاتفاق المتعلق بعدم الانتشار النووي الذي وقعته.
وتكشف بيانات من غرفة التجارة الألمانية أن أحجام التجارة بين إيران وأكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت 49 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، مع مواصلة الأحجام التراجع.
ويُظهر الانخفاض، إلى حجم إجمالي قدره 529 مليون يورو، أثر العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعاقب الشركات التي تمارس أعمالا مع إيران عبر حرمانها من الوصول إلى السوق الأمريكية.
وذكرت داجمار فون بونشتاين ممثلة الغرفة في إيران أن هناك نحو 60 شركة ألمانية ما زالت تمارس أنشطة في إيران، لكن الشركات تعمل فقط بموظفين محليين على نحو متزايد.