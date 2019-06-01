الرجل الوحيد الذي ظهر بجانب زوجات زعماء قمة العشرين

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 921

كانت لافتة تلك الصورة التقليدية التي التقطت في مدينة أوساكا اليابانية للسيدات الأوائل اللاتي يحضرن أعمال قمة مجموعة العشرين إلى جانب أزواجهن من زعماء العالم، بعدما ظهر رجل على جانبها.

واتضح أن الرجل الوحيد الذي ظهر في الصورة هو فيليب ماي (61 عاما) زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الذي بدا أنيقا في سترة سوداء، وقميص أبيض، وربطة عنق.

والتقطت الصورة في معبد توفوكو جي في مدينة كيوتو.

وتألقت كل من السيدتين الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون (66 عاما) والأرجنتينية جوليانا عواضة(44 عاما)، الجمعة، في أول أيام قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان.

واختارت جوليانا فستانا زهريا، اقترنته بصندل بني اللون، أما بريجيت فقد ارتدت فستانا أزرق اللون، بينما تألقت مالغورزاتا (62 عاما) زوجة رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك – بفستان فاتح اللون.

وغابت عن الصورة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب (49 عاما).

والجدير بالذكر أن قادة مجموعة الـ20 كانوا قد افتتحوا قمتهم، الجمعة، في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.