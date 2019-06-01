تعرف على قمة العشرين الجامعة لأكبر اقتصاديات العالم

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرف مجموعة العشرين اختصارا بـG20 وتضم قادة عالميين ووزراء خارجية ومسؤولين من البنك الدولي- جيتي

hجتمع قادة الدول الأكبر اقتصادا في العالم في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، و بمشاركة أعضاء المجموعة.

وتضم المجموعة ما نسبته 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في العالم، وتضم أكبر الاقتصاديات بالعالم، بعضوية 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويعيش ثلثا سكان العالم في دول المجموعة هذه.

وتعرف مجموعة العشرين اختصارا بـG20 وتضم قادة عالميين ووزراء خارجية ومسؤولين من البنك الدولي، وتعتبر فرصة لزعماء العالم للالتقاء وجها لوجه، وبحث العديد من الملفات والمسائل الاقتصادية والجيوسياسية وغيرها.

والدول الأعضاء بـG20 هم: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وروسيا والسعودية وتركيا وبريطانيا وأمريكا، بالإضافة على الاتحاد الأوروبي.

وتأسست مجموعة العشرين في عام 1999، وعقد الاجتماع الافتتاحي للمجموعة في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته، وكان في استضافة أعضائه وزراء المالية الكنديون والألمان.