مأرب تمنح ترخيصا رسميا لمئات المشاريع السياحية بينها 73 فندقا وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تثني وبقوة على وزير خارجية دولة خليجية التفاصيل الكاملة لهروب الأميرة هيا من الامارات .. ماذا تريد وإلى أين هربت وما هو موقف الديوان الملكي ؟ جوارديولا يفجر مفاجأة بخصوص برشلونة قائد النسور الخضراء: اتهام لاعبي نيجيريا بالتخاذل «كلام مضحك» دولة عربية تطيح باسم دولة خليجية من شوارعها وتضع أسم شخصية مسئول كويتي بدلا عنها فضيحة دولية صادمة .. دولة مشاركة في قمة العشرين يضبط أحد مرافقي الرئيس ومعه 39 كيلو كوكايين قراران جديدان يستهدفان الحوثي والحكومة الشرعية تكشف نصهما وتدعو للتصويت عليهما شاهد : ملاكم يمني يتألق في بطولة العالم ويرفع علم اليمن عاليا كواليس وصور غريبة من قمة الـ 20 : كوب بوتين ومصافحة باهته مع تيريزا ماي والمستشارة ميركل ترتعش
شهد الاستثمار في قطاع السياحة بمحافظة مأرب مؤخراً تنامياً ملحوظاً تمثل في حصول (497) منشأة سياحية على تراخيص مزاولة العمل مقابل 64 منشأة خلال عام 2010م.
وأوضح نائب مدير مكتب السياحة بالمحافظة ياسر الاغبري أن الاستثمار في الخدمات الفندقية احتل المرتبة الأولى من بين الخدمات ؛ حيث بلغ إجمالي الفنادق المرخصة والمصنفة 73 فندقاً سياحياً وخمس قاعات أفراح، تلتها في المرتبة الثانية تراخيص وكالات السفريات والحج والعمرة بعدد 49 ترخيصا.
ونوه الأغبري إلى طلبات التراخيص للمطاعم السياحية الراقية والكافتيريا والبوفيات جاءت في المرتبة الثالثة بـ 368 ترخيصا؛ إلى جانب الترخيص لحديقتي ترفيه للأطفال.
وأشار إلى اتساع سياحة التسويق من خلال انتشار الأسواق الشعبية والمولات بشكل مواكب للتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.