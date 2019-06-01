مأرب تمنح ترخيصا رسميا لمئات المشاريع السياحية بينها 73 فندقا

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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شهد الاستثمار في قطاع السياحة بمحافظة مأرب مؤخراً تنامياً ملحوظاً تمثل في حصول (497) منشأة سياحية على تراخيص مزاولة العمل مقابل 64 منشأة خلال عام 2010م.

وأوضح نائب مدير مكتب السياحة بالمحافظة ياسر الاغبري أن الاستثمار في الخدمات الفندقية احتل المرتبة الأولى من بين الخدمات ؛ حيث بلغ إجمالي الفنادق المرخصة والمصنفة 73 فندقاً سياحياً وخمس قاعات أفراح، تلتها في المرتبة الثانية تراخيص وكالات السفريات والحج والعمرة بعدد 49 ترخيصا.

ونوه الأغبري إلى طلبات التراخيص للمطاعم السياحية الراقية والكافتيريا والبوفيات جاءت في المرتبة الثالثة بـ 368 ترخيصا؛ إلى جانب الترخيص لحديقتي ترفيه للأطفال.

وأشار إلى اتساع سياحة التسويق من خلال انتشار الأسواق الشعبية والمولات بشكل مواكب للتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.