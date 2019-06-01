جوارديولا يفجر مفاجأة بخصوص برشلونة

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قال بيب جوارديولا مدرب فريق "مان سيتي" الإنجليزي إنه سيعود إلى فريق برشلونة الإسباني.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فالمدرب الذي يبلغ من العمر 48 عاما، أكد أنه لن يعود إلى برشلونة كرئيس "سأعود إلى برشلونة عاجلا أم أجلا، لكن كرئيس، انسى ذلك".
وتابع المدرب الإسباني "لكي تكون رئيسا يجب عليك أن تعرف جيدا ماذا تفعل، وأن تكون لديك المعرفة اللازمة، وأنا لا أملك ذلك".
وأضاف جوراديولا أنه يحاول أن يكون مدربا جيدا، وأن هذا الأمر لم يكن سيئا خلال هذا العقد، وأنه سيعود إلى برشلونة.
ويميل المدرب الشهير حسب الصحيفة إلى أخذ إجازة بعد انتهاء عقده مع "مان سيتي" في 2021.
وكان جوارديولا، قد قال عن استمراره، برفقة مانشستر سيتي، بعد تحقيق ثلاثية محلية تاريخية، وقال: "أشعر بالراحة هنا، لن أذهب إلى أي مكان. الموسم المقبل سأكون مدربا لمانشستر سيتي، قلت ذلك مرارا وتكرارا".
وجوارديولا لاعب إسباني سابق، درب فريق برشلونة الأول عام 2008، وفاز بعدة بطولات مع الفريق مثل الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.
وفاز جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في العالم عام 2011، وانتقل إلى بايرن ميونيخ في 2012 وفاز معه بعدد من البطولات منها بطولة الدوري لثلاث مرات متتالية.
وانتقل المدرب الإسباني إلى مانشستر سيتي عام 2016 وفاز معه ببطولات الدوري وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي.