قائد النسور الخضراء: اتهام لاعبي نيجيريا بالتخاذل «كلام مضحك»

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 250

قال أحمد موسى قائد المنتخب النيجيري إنه وفريقه يتوقعان مباراة صعبة أمام منتخب مدغشقر، عندما يلتقي الفريقان مع بعضهما البعض غدا الأحد على ملعب استاد "الاسكندرية" في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وحسم منتخب نيجيريا تأهله بالفعل إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بعدما فاز على بوروندي 1 / صفر وغينيا بالنتيجة نفسها، بينما يمتلك منتخب مدغشقر أربع نقاط حصدها بالتعادل مع غينيا 2 / 2 والفوز على بوروندي 1 / صفر.

وقال موسى في المرتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة "هذه ليست آخر مباراة نواجه فيها صعوبات، لابد أن نكون في كامل الاستعداد والتركيز... نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي ولكن لا نخشى المواجهة وسنبذل قصارى جهدنا غدا."

ورفض أحمد موسى اتهام لاعبين في منتخب بلاده بعدم التركيز وبذل قصارى الجهد مع المنتخب، على عكس ما يقدمونه من أداء جاد مع أنديتهم.

وقال موسى "هذا حديث مضحك لم أسمعه من قبل، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل منتخب بلادنا حتى لو تعرضنا للإصابات."

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب النيجيري توج بلقب البطولة الأفريقية ثلاث مرات اعوام 1980و1994و2013 بينما يشارك منتخب مدغشقر في النهائيات للمرة الأولى.