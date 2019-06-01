مأرب تمنح ترخيصا رسميا لمئات المشاريع السياحية بينها 73 فندقا وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تثني وبقوة على وزير خارجية دولة خليجية التفاصيل الكاملة لهروب الأميرة هيا من الامارات .. ماذا تريد وإلى أين هربت وما هو موقف الديوان الملكي ؟ جوارديولا يفجر مفاجأة بخصوص برشلونة قائد النسور الخضراء: اتهام لاعبي نيجيريا بالتخاذل «كلام مضحك» دولة عربية تطيح باسم دولة خليجية من شوارعها وتضع أسم شخصية مسئول كويتي بدلا عنها فضيحة دولية صادمة .. دولة مشاركة في قمة العشرين يضبط أحد مرافقي الرئيس ومعه 39 كيلو كوكايين قراران جديدان يستهدفان الحوثي والحكومة الشرعية تكشف نصهما وتدعو للتصويت عليهما شاهد : ملاكم يمني يتألق في بطولة العالم ويرفع علم اليمن عاليا كواليس وصور غريبة من قمة الـ 20 : كوب بوتين ومصافحة باهته مع تيريزا ماي والمستشارة ميركل ترتعش
قررت بلدية يطا، في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تغيير اسم أحد شوارعها من "البحرين" إلى "مرزوق الغانم"، رئيس مجلس الأمة الكويتي، تقديرًا لموقف بلاده من القضية الفلسطينية.
وجاء في القرار الذي نقلته وكالة "الأناضول"، السبت: "بناء على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي، والقيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مناشدات المواطنين بتغيير اسم الشارع، تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن".
وأضاف: "موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال".
والأسبوع الماضي، استضافت البحرين "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".