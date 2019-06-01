فضيحة دولية صادمة .. دولة مشاركة في قمة العشرين يضبط أحد مرافقي الرئيس ومعه 39 كيلو كوكايين

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1207

في فضيحة من العيار الثقيل، اعتقلت السلطات في إسبانيا ضابطا في القوات الجوية البرازيلية ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى قمة العشرين في أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوغراما من الكوكايين.

وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف، في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية.

ولم يكن الرئيس البرازيلي مسافرا على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن مركبة أخرى.

وسارع الرئيس البرازيلي إلى التفاعل مع القضية في موقع “تويتر”، وطلب من وزارة الدفاع البرازيلية أن تتعاون مع السلطات الإسبانية.

وقال إن قوات البرازيل الجوية تضم في صفوفها ما يقارب 30 ألف رجل امرأة، وهم مدربون على التحلي بأعلى القيم الأخلاقية، “في حال ثبُت أن (المشتبه فيه) ارتكب الجريمة فعلا، فستجري محاكمته وإدانته طبقا للقانون”.