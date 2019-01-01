مأرب تمنح ترخيصا رسميا لمئات المشاريع السياحية بينها 73 فندقا وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تثني وبقوة على وزير خارجية دولة خليجية التفاصيل الكاملة لهروب الأميرة هيا من الامارات .. ماذا تريد وإلى أين هربت وما هو موقف الديوان الملكي ؟ جوارديولا يفجر مفاجأة بخصوص برشلونة قائد النسور الخضراء: اتهام لاعبي نيجيريا بالتخاذل «كلام مضحك» دولة عربية تطيح باسم دولة خليجية من شوارعها وتضع أسم شخصية مسئول كويتي بدلا عنها فضيحة دولية صادمة .. دولة مشاركة في قمة العشرين يضبط أحد مرافقي الرئيس ومعه 39 كيلو كوكايين قراران جديدان يستهدفان الحوثي والحكومة الشرعية تكشف نصهما وتدعو للتصويت عليهما شاهد : ملاكم يمني يتألق في بطولة العالم ويرفع علم اليمن عاليا كواليس وصور غريبة من قمة الـ 20 : كوب بوتين ومصافحة باهته مع تيريزا ماي والمستشارة ميركل ترتعش
كشفت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت عن مشروع قرارين طرحا أمام الكونغرس الأمريكي يدينان انتهاكات جماعة الحوثيين في اليمن.
وقالت السفارة اليمنية بواشنطن في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "تدخل النظام الإيراني في اليمن ودعمه لمليشيا الحوثيين غير مقبول اطلاقاً ويجب على العالم إدانة ذلك".
وأضافت "ندعو المجتمع الدولي للضغط بشكل جاد على إيران سياسياً وعسكرياُ واقتصادياً لوقف تدخلاتها التوسعية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".
ورحبت السفارة بمشروع قرارين قدمهما إلى الكونغرس الأمريكي النائبان ويل هيرد، والسيناتور توم كوتون، وقالت إنهما يدينان انتهاكات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وذكرت ان القرارين ينصان على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة الحوثيين في اليمن، ومنها استخدام الألغام بشكل عبثي وتجنيد الآلاف من الأطفال وكذلك العبث بالمساعدات الإنسانية.
وحثت السفارة أعضاء الكونغرس على تبني القرارين ومواصلة الضغط على جماعة الحوثيين لوقف هذه الجرائم والانتهاكات.