شاهد : ملاكم يمني يتألق في بطولة العالم ويرفع علم اليمن عاليا كواليس وصور غريبة من قمة الـ 20 : كوب بوتين ومصافحة باهته مع تيريزا ماي والمستشارة ميركل ترتعش الحديدة.. قصة التحرير الناقص المرشح لخلافة المرشد الايراني يستفز اليمنيين - من هو وماذا قال؟ اليماني يكشف سبب استقالته ويتحدث عن السعودية والامارات واخطاء كبيرة انتفاضة قبلية في معقل الحوثي - مواجهات وقتلى والطيران يتدخل ومصادرنا تكشف الاسباب التغريدة التي قذفت بناصر الدويلة الى السجن . ماذا قال عن قطر ولماذا استاءت الكويت منها الحوثي يخطف 4 أطفال ويرسلهم للقتال دون علم أسرهم بهذه الطريقة تحاول زينبيات الحوثي استقطاب طالبات الثانوية العامة نجاة وزير دفاع الحوثيين من عملية إغتيال وزعيم المليشيات يشدد لا تثقوا بقيادات صنعاء وقبائلها
فاز الملاكم اليمني حامد المطري على نظيره الاردني مصطفى بوصيام ضمن جولات بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين بوزن 54 كجم المقامة في سيئون بحضرموت (شرقي اليمن).
فيما فاز التونسي نبيل محجوري على نظيره ماتسيكو بياجونيس من اليونان في المقابلة الثانية بوزن 62 كجم.
وفي وزن نصف المتوسط 66 كجم فاز البيلاروسي ماكسيم على منافسه البرتغالي زاهى كريستيان.
في حين تغلب الكاميروني الماريا مونتيرو على منافسه الروسي زيكوسي يوري في المقابلة الرابعة على وزن المتوسط 69 كجم.