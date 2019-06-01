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شاهد : ملاكم يمني يتألق في بطولة العالم ويرفع علم اليمن عاليا

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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فاز الملاكم اليمني حامد المطري على نظيره الاردني مصطفى بوصيام ضمن جولات بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين بوزن 54 كجم المقامة في سيئون بحضرموت (شرقي اليمن).

فيما فاز التونسي نبيل محجوري على نظيره ماتسيكو بياجونيس من اليونان في المقابلة الثانية بوزن 62 كجم.

وفي وزن نصف المتوسط 66 كجم فاز البيلاروسي ماكسيم على منافسه البرتغالي زاهى كريستيان.

في حين تغلب الكاميروني الماريا مونتيرو على منافسه الروسي زيكوسي يوري في المقابلة الرابعة على وزن المتوسط 69 كجم.

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