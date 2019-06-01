كواليس وصور غريبة من قمة الـ 20 : كوب بوتين ومصافحة باهته مع تيريزا ماي والمستشارة ميركل ترتعش

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي للمرة الأولى منذ 2016، وكان الصمت سيد الموقف، حيث ظهرت تيريزا ماي وهي تصافح بوتين بملامح باردة بل لم تنظر إليه، حيث عكس اللقاء توتر العلاقات بين البلدين، والتي ترجع إلى 4 مارس/أذار 2018، بسبب هجوم بغاز الأعصاب على العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميمها بغاز الأعصاب نوفيتشوك، وهي الاتهامات التي نفتها موسكو.

وقالت ماي قبل الاجتماع، إن بريطانيا ستدفع إلى تقديم ضابطي الاستخبارات العسكرية الروسية المتهمين بالتورط في الهجوم إلى العدالة.

وجاء في بيان صدر عن مقر ماي في شارع "داونينغ ستريت" ونشرته وسائل إعلام بريطانية بعد لقاء ماي مع الرئيس بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، الجمعة: "لا يمكن تطبيع العلاقات الثنائية بيننا قبل أن توقف روسيا أعمالها غير المسؤولة والمثيرة لزعزعة الاستقرار والتي تهدد بريطانيا وحلفاءها".

وأضاف البيان أن الحديث يدور عن "التدخل العدواني في شؤون الدول الأخرى والتزوير وشن الهجمات السيبرانية".

كما أكدت ماي، حسب البيان، أنه تتوفر لدى لندن أدلة ثابتة على تورط موسكو في حادث التسمم في مدينة سالزبوري الذي وقع في مارس عام 2018.

وجاء في البيان: "أعلنت (ماي) بوضوح أنه توجد لدى بريطانيا أدلة دامغة على أن روسيا هي التي تقف وراء هذا الهجوم (التسمم). وقالت أيضا إن هذه الأعمال يجب ألا تتكرر، وإن بريطانيا تريد أن يمثل المتورطان في هذا الهجوم أمام المحكمة".

*كأس بوتين

في السياق هل يقلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التعرّض للتسمّم، أم أن ما حدث معه كان مجرّد نزوة لرئيس يعشق الشاي؟.

أثار بوتين الجدل حين جلب كوب الشاي الخاص به إلى مأدبة العشاء التي أقيمت مساء الجمعة، في ختام اليوم الأول من أعمال قمّة العشرين، مثيرا تساؤلات روّاد الإنترنت لدرجة استدعت رداً من الناطق باسم الكرملين.

صوّر الرئيس الروسي مساء الجمعة خلال عشاء رؤساء الدول الذي اختتم به اليوم الأول من أعمال القمّة، وهو يشرب من كوبه الخاص، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، في حين أن الزعماء حوله يستخدمون فناجين كلاسيكية.

وفي التفاصيل، أظهرت لقطات تلفزيونية الرئيس بوتين يرفع كأسه لنظيره الأميركي ترمب عن بعد، إذ كان يتوسطهما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يستضيف بلده قمّة مجموعة دول العشرين.

وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل بعض رواد الشبكات، بدرجة ما من الجدية، إن كان الرئيس الروسي يخشى التعرض للتسمّم، لكن هذه الصورة ليست الأولى من نوعها، فهذا الكوب الأبيض الذي يحمل شعار الجيش الروسي والذي استخدمه بوتين في قمّة مجموعة العشرين، يشبه إلى حدّ بعيد ذاك الذي استعمله الرئيس الروسي الأسبوع الماضي خلال حلقته السنوية "خطّ مباشر" على التلفزيون الروسي، بحسب فرانس برس.

وسرعان ما تدخّل الكرملين لإنهاء الجدل. حيث قال الناطق باسمه ديميتري بيكوف إن الرئيس "يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة".

*ميركل ترتعش

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها تتفهم أسئلة الصحفيين المتعلقة بصحتها بعد حادثين هذا الشهر، حيث شوهدت وهي ترتعش في مناسبات عامة، لكنها أصرت: "أنا بخير".

وقالت ميركل يوم السبت في ختام قمة مجموعة العشرين في اليابان والتي شملت رحلة طويلة المدى ومفاوضات شاقة مع قادة العالم الآخرين "أنا مقتنعة، تماماً كما حدث رد الفعل هذا، سوف يزول مرة أخرى".

وبدت ميركل البالغة من العمر 64 عاما غير مستقرة في عدد من المرات، وبدأت ترتجف بينما كانت تقف بجانب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير أثناء القائه كلمة في حفل رسمي لتعيين وزير جديد للعدل يوم الخميس. واستمرت الرجفة لدقيقتين، بحسب مصور وكالة الانباء الألمانية الذي كان حاضرا في الحفل.

وضمت ميركل ذراعيها إلى صدرها في محاولة لوقف الارتجاف. وتمكنت في النهاية من السيطرة على نفسها بعدما سارت خطوات بسيطة. وعرضت عليها كأس من الماء، لكنها رفضتها.

ورغم هذه الوعكة، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن ميركل لن تلغي مواعيدها يومي الخميس والجمعة. وأضاف أن "المستشارة في حال جيدة".

كما التقطت عدسات المصورين مشاهد لها وهي ترتجف الأسبوع الماضي، واقفة في الخارج في طقس حار إلى جانب الرئيس الأوكراني.

لكن الزعيمة الألمانية أكدت في حينها أنها بخير بعد أن شربت ثلاثة أكواب من الماء، والتي "احتاجتها على ما يبدو".

وعزت تلك النوبة التي أصابتها إلى الجفاف بسبب حرارة الطقس.