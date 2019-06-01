اليماني يكشف سبب استقالته ويتحدث عن السعودية والامارات واخطاء كبيرة

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الخارجية المستقيل في الحكومة اليمنية الشرعية، خالد اليماني، إنه "لولا الدعم السعودي لما استطاعت الحكومة اليمنية تأدية عملها".

وذكر في مقابلة مع العربية أن "ميليشيات الحوثي لا تريد اتفاقاً بسبب إيران"، وأنها تسعى للتهرب من مسؤولياتها القانونية، والاستفادة من عمليات التهريب عبر ميناء الحديدة.

وطالب اليماني، المبعوث الدولي في اليمن، مارتن غريفيثس، بأن يكون واضحاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمرجعيات.

وأوضح أن الأمم المتحدة ارتكبت أخطاء كبيرة في الملف اليمني، في إشارة إلى معاملة الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على قدم المساواة.

وأعرب عن ثقته في السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن صياغة علاقتهما مع الحكومة اليمنية الشرعية تحتاج إلى الحوار المستمر، وهو ما يجري حالياً.

وعن استقالته كشف اليماني إن الاستقالة التي تقدم بها في 10 يونيو/حزيران الجاري من منصبه تعود إلى ملاحظاته على أداء وزارة الخارجية اليمنية.