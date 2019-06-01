المرشح لخلافة المرشد الايراني يستفز اليمنيين - من هو وماذا قال؟ اليماني يكشف سبب استقالته ويتحدث عن السعودية والامارات واخطاء كبيرة انتفاضة قبلية في معقل الحوثي - مواجهات وقتلى والطيران يتدخل ومصادرنا تكشف الاسباب التغريدة التي قذفت بناصر الدويلة الى السجن . ماذا قال عن قطر ولماذا استاءت الكويت منها الحوثي يخطف 4 أطفال ويرسلهم للقتال دون علم أسرهم بهذه الطريقة تحاول زينبيات الحوثي استقطاب طالبات الثانوية العامة نجاة وزير دفاع الحوثيين من عملية إغتيال وزعيم المليشيات يشدد لا تثقوا بقيادات صنعاء وقبائلها أسعار صرف «الدولار والسعودي» مقابل الريال «اليمني» صباح اليوم السبت وحشية الحوثي.. 65 سجنا سريا و30 مقبرة بذمار صراع الميلشيات على المال والنفوذ يتصاعد .. مسؤول حوثي بارز يقدم استقالته
قال وزير الخارجية المستقيل في الحكومة اليمنية الشرعية، خالد اليماني، إنه "لولا الدعم السعودي لما استطاعت الحكومة اليمنية تأدية عملها".
وذكر في مقابلة مع العربية أن "ميليشيات الحوثي لا تريد اتفاقاً بسبب إيران"، وأنها تسعى للتهرب من مسؤولياتها القانونية، والاستفادة من عمليات التهريب عبر ميناء الحديدة.
وطالب اليماني، المبعوث الدولي في اليمن، مارتن غريفيثس، بأن يكون واضحاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمرجعيات.
وأوضح أن الأمم المتحدة ارتكبت أخطاء كبيرة في الملف اليمني، في إشارة إلى معاملة الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على قدم المساواة.
وأعرب عن ثقته في السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن صياغة علاقتهما مع الحكومة اليمنية الشرعية تحتاج إلى الحوار المستمر، وهو ما يجري حالياً.
وعن استقالته كشف اليماني إن الاستقالة التي تقدم بها في 10 يونيو/حزيران الجاري من منصبه تعود إلى ملاحظاته على أداء وزارة الخارجية اليمنية.