انتفاضة قبلية في معقل الحوثي - مواجهات وقتلى والطيران يتدخل ومصادرنا تكشف الاسباب

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أفادت مصادر محلية بمحافظة صعدة باندلاع مواجهات عنيفة بين القبائل وميليشيا الحوثي، خلفت قتلى وجرحى.

وذكرت المصادر "أن المواجهات العنيفة اندلعت بين قبائل بني خولي بمديرية منبه، بعد هجوم حوثي مفاجئ بعشرات الآليات وسقوط قتيل من القبائل وعدد من الجرحى.

وأشارت المعلومات الأولية إلى نشوب قتال ضار بين قبائل بني خولي في مديرية منبه والحوثيين استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس.

عن الاسباب ذكرت مصادر يمنية محلية أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت بهجوم وحشي وطائفي بالاعتداء وتهجير قبائل بني خولي بمديرية (منبه)، في امتداد لأعمالها العدائية والإرهابية بطريقه ممنهجة لأعمالها الوحشية ، المتمثلة بالقتل خارج اطار القانون والتهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصه .

وذكرت المصادر لمأرب برس أن المليشيا الحوثية ا بدأت عمليتها الهمجية بتحريك عناصرها الإرهابية واسلحتها من (صعدة) للسيطرة على قرى بني خولي والتي ترفض منذ بداية انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية المشروع الفارسي والذي يرفضه كل ابناء اليمن ولا يعبر عن قيم وتوجهات الشعب اليمني ومبادئة العروبية والقومية.

كما ذكرت مصادر قبليه ان قبائل بني خولي طلبت من قياده القوات المشتركة للتحالف الدعم والمساندة لحمايتها من بطش وانتهاكات المليشيا الحوثيه الإرهابية ، حيث تصدت لهجوم المليشيا الحوثية الإرهابية ولا تزال المواجهات قائمة ومستمره .

في الوقت الذي تحاول فيه المليشيا الحوثية دعم مقاتليها وعناصرها

وذكرت المصادر ان قوات التحالف استهدفت تحركات العناصر الحوثيه المتحركة باتجاه منبه ، ونفذت عمليات اسناد لقطع طرق الامدادات الحوثية وشملت نقل المقاتلين والذخيره والتجمعات .