الحوثي يخطف 4 أطفال ويرسلهم للقتال دون علم أسرهم بهذه الطريقة تحاول زينبيات الحوثي استقطاب طالبات الثانوية العامة نجاة وزير دفاع الحوثيين من عملية إغتيال وزعيم المليشيات يشدد لا تثقوا بقيادات صنعاء وقبائلها أسعار صرف «الدولار والسعودي» مقابل الريال «اليمني» صباح اليوم السبت وحشية الحوثي.. 65 سجنا سريا و30 مقبرة بذمار صراع الميلشيات على المال والنفوذ يتصاعد .. مسؤول حوثي بارز يقدم استقالته إتلاف 5 آلاف لغم حوثي في حجة تقرير أممي: انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في اليمن بسبب الحرب ليست من اليمن.. من هذه الدولة إنطلقت الطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية قبيلة يمنية تطالب قوات التحالف الدعم والمساندة لوقف انتهاكات المليشيا الحوثية
كشفت مصادر تربوية عن محاولة قيادات في ميليشيات الزينبيات التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، استقطاب طالبات الثانوية العامة في محافظة الحديدة، للانضمام إليهن.
وقالت المصادر، إن ما يسمى بالزينبيات تقوم بجولات متواصلة على قاعات ومراكز امتحانات الثانوية العامة للبنات في مدينة الحديدة، لاستقطاب مجندات لكتائب نسائية تقوم عليها ميليشيات الذراع الإيرانية بخبرات تدريب غير يمنية.
وبحسب المصادر، فإن هناك تحركات تقودها القيادية في ميليشيات الزينبيات، أفراح الفضيل، تستهدف قاعات ومراكز الامتحانات الخاصة بطالبات الثانوية العامة، لحثهن على الانضمام.
وذكرت المصادر أن الميليشيات تطلب من الطالبات تسجيل أسمائهن لدى مديرات المدارس في القوائم الخاصة بـ«الدورات التوعوية بالمسيرة القرآنية»، وأخرى تثقيفية، وثالثة إبداعية، ورابعة تدريبية.
وتستخدم الميليشيات «الزينبيات» للتحشيد في أوساط النساء والعائلات، بهدف التأثير في الأقارب والأزواج والأبناء، والدفع بهم للجبهات، واستقطاب أخريات كمقاتلات، وتنظيم دورات تدريبية لهن.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر محلية في الحديدة عن برامج تدريب على الرماية واستخدام الأسلحة، تقيمها الميليشيات الإيرانية للنساء بالمدينة، وعلى الشاطئ المؤدي إلى الميناء.
وأكدت مصادر، أن تدريبات على استخدام الأسلحة تنفذ في الأثناء، لنساء حوثيات ومسلحات، ضمن برنامج التعبئة والتحشيد للقتال.