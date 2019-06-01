نجاة وزير دفاع الحوثيين من عملية إغتيال وزعيم المليشيات يشدد لا تثقوا بقيادات صنعاء وقبائلها

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - مأرب

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تصاعدت الصراعات بين قيادات المليشيا الانقلابية، إذ كشفت مصادر يمنية في صنعاء تعرض وزير الدفاع في حكومة الانقلاب اللواء ركن محمد العاطفي لمحاولة اغتيال ولا يزال مصيره مجهولا رغم أن هناك أنباء تتحدث عن نجاته بأعجوبة.

ونقلت صحيفة «عكاظ» ان هناك صراع أجنحة بين قيادات المليشيا لما يسمى بجناح صنعاء ومشرفي صعدة، مؤكدة أن مشرفي صعدة بقيادة عبدالله عيضة الرزامي وبدعم من عبدالكريم الحوثي وبتوجيه من عبدالملك الحوثي يسعون لفرض سيطرتهم الكاملة على كل مؤسسات الدولة وإقصاء جناح صنعاء الذي يتهمونه بالولاء للرئيس السابق صالح وارتكاب قضايا فساد كبيرة والعمالة للشرعية،.

موضحاً أن توجيهات عبدالملك الحوثي لأتباعه تقول:«لا تثقوا بقيادات صنعاء وقبائلها عسكريين ومدنيين خونة فمن يجري وراء المال ويخون شرفه العسكري غداً سيحصل على المال يخوننا ويجب تصفيتهم قبل أن يتحولوا إلى خنجر».