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أسعار صرف «الدولار والسعودي» مقابل الريال «اليمني» صباح اليوم السبت

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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اسعار الشراء:

الدولار الأمريكي: 563

الريال السعودي : 150

 

اسعار البيع:

الدولار الأمريكي: 566

الريال السعودي: 151

  
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