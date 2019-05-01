تقرير أممي: انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في اليمن بسبب الحرب ليست من اليمن.. من هذه الدولة إنطلقت الطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية قبيلة يمنية تطالب قوات التحالف الدعم والمساندة لوقف انتهاكات المليشيا الحوثية اختطاف والد فنان شهير وسط اليمن هكذا الهب محمد بن سلمان حماس السعوديين في قمة العشرين .. صورة ومشهد مذيعة الجزيرة تربك السعوديين بمفاجأة غير متوقعة تعليق صادم لفتاة التحرش بشأن عودة عمرو وردة لمنتخب مصر للإقلاع عن التدخين .. استعن بهذه الطريقة السهلة قائد الثورة المضادة في السودان! يتعاقد مع شركة يترأسها إسرائيلي لتحسين صورته بـ 6 مليون دولار 20 قاربا إيرانيا قدمت الى مياه الامارات الاقليمية و”واشنطن“ تحذر ”طهران ستغلق هذا المضيق البحري“
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الطائرات المسيرة التي استهدفت أنابيب النفط بالسعودية في مايو/أيار الماضي انطلقت من العراق وليس اليمن كما كان يعتقد سابقا.
وقالت الصحيفة إن هذه المعلومات تؤجج الخوف من سعي حلفاء إيران في المنطقة لفتح جبهة جديدة في الصراع بين طهران وواشنطن.
وكان يُعتقد أن هجمات الطائرات المسيرة في 14 مايو/أيار الماضي انطلقت من اليمن، إذ أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها وقالوا إنها أحدثت أضرارا في خط أنابيب نفطي رئيسي بالسعودية يمتد لمئات الكيلومترات.
لكن مسؤولين أميركيين مطلعين على معلومات المخابرات قالوا لوول ستريت جورنال إن الهجمات انطلقت من جنوب العراق، في إشارة على الأرجح إلى المليشيات العراقية المدعومة من إيران، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة أرسلت مذكرة إلى المسؤولين العراقيين لإبلاغهم بهذا الاستنتاج، وإن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تحدث في هذا الأمر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي جرى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأشارت إلى أن بومبيو حث عبد المهدي على اتخاذ خطوات لضمان ألا يستخدم العراق كقاعدة جديدة لشن الهجمات.
وذكرت أن القادة العراقيين يشككون في ذلك الاستنتاج الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، وأنهم طالبوا إدارة دونالد ترامب بمزيد من الأدلة لإثبات هذا الادعاء.