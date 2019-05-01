ليست من اليمن.. من هذه الدولة إنطلقت الطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية

السبت 29 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 820

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الطائرات المسيرة التي استهدفت أنابيب النفط بالسعودية في مايو/أيار الماضي انطلقت من العراق وليس اليمن كما كان يعتقد سابقا.

وقالت الصحيفة إن هذه المعلومات تؤجج الخوف من سعي حلفاء إيران في المنطقة لفتح جبهة جديدة في الصراع بين طهران وواشنطن.

وكان يُعتقد أن هجمات الطائرات المسيرة في 14 مايو/أيار الماضي انطلقت من اليمن، إذ أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها وقالوا إنها أحدثت أضرارا في خط أنابيب نفطي رئيسي بالسعودية يمتد لمئات الكيلومترات.

لكن مسؤولين أميركيين مطلعين على معلومات المخابرات قالوا لوول ستريت جورنال إن الهجمات انطلقت من جنوب العراق، في إشارة على الأرجح إلى المليشيات العراقية المدعومة من إيران، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة أرسلت مذكرة إلى المسؤولين العراقيين لإبلاغهم بهذا الاستنتاج، وإن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تحدث في هذا الأمر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي جرى في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن بومبيو حث عبد المهدي على اتخاذ خطوات لضمان ألا يستخدم العراق كقاعدة جديدة لشن الهجمات.

وذكرت أن القادة العراقيين يشككون في ذلك الاستنتاج الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، وأنهم طالبوا إدارة دونالد ترامب بمزيد من الأدلة لإثبات هذا الادعاء.