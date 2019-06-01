قبيلة يمنية تطالب قوات التحالف الدعم والمساندة لوقف انتهاكات المليشيا الحوثية

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ذكرت مصادر يمنية محلية أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت بهجوم وحشي وطائفي بالاعتداء وتهجير قبائل بني خولي بمديرية (منبه)، في امتداد لأعمالها العدائية والإرهابية بطريقه ممنهجة لأعمالها الوحشية ، المتمثلة بالقتل خارج اطار القانون والتهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصه . وذكرت المصادر / أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت عمليتها الهمجية بتحريك عناصرها الإرهابية واسلحتها من (صعدة) للسيطرة على قرى بني خولي والتي ترفض منذ بداية انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية المشروع الفارسي والذي يرفضه كل ابناء اليمن ولا يعبر عن قيم وتوجهات الشعب اليمني ومبادئة العروبية والقومية. كما ذكرت مصادر قبليه من بني خولي ان قبائل بني خولي طلبت من قياده القوات المشتركة للتحالف الدعم والمساندة لحمايتها من بطش وانتهاكات المليشيا الحوثيه الإرهابية ، حيث تصدت لهجوم المليشيا الحوثية الإرهابية ولا تزال المواجهات قائمة ومستمره في الوقت الذي تحاول فيه المليشيا الحوثية دعم مقاتليها وعناصرها الإرهابية. وذكرت المصادر ان قوات التحالف استهدفت تحركات العناصر الحوثيه المتحركة باتجاه منبه ، ونفذت عمليات اسناد لقطع طرق الامدادات الحوثية وشملت نقل المقاتلين والذخيره والتجمعات ، ولا تزال عمليات التحالف مستمره لحماية ابناء بني خولي.