اختطاف والد فنان شهير وسط اليمن

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اختطف مسلحين مجهولين، ظهر اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران، والد الفنان والمنشد اليمني الشهير، " عبد القوي علي عبدالله حيدر " ، من أمام منزله بحي السكنية العليا، شرقي مدينة ذمار، ونقلوه الى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محليه، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا والد الفنان حيدر، من أمام منزله، في حي السكنيه العليا، أثناء ما كان متوجه لأداء صلاة الجمعة في مسجد الحي.

واشارت المصادر الى أن والد الفنان عبد القوي حيدر، رجل كاهل تجاوز عمره الثمانين عاما، وانه يعاني من أمراض عده منها السكر والقلب وضعف في النظر، نتيجة لكبر سنه.

وطالب سكان الحي الجهات الأمنية في محافظة ذمار القيام بواجبها، في سرعة ملاحقة الجناه وضبطهم وتقديهم للعادله لينالوا جزائهم الرادع نتيجة لما قاموا به من جريمة نكرا دخيله علئ مجتمعنا اليمني المتسامح.