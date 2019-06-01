تعليق صادم لفتاة التحرش بشأن عودة عمرو وردة لمنتخب مصر

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علقت الفتاة المكسيكية ، عارضة الأزياء، التي قامت بنشر فيديو جنسي للاعب المنتخب المصري عمرو وردة، على قرار اتحاد كرة القدم بالغاء قرار استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا.

وقالت جيوفانا عبر حسابها الرسمي على “تويتر“، إن مسامحة عمرو وردة على ما أرتكبه كونه لم يكن أثناء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، لا يعني أن الوقت لن يمحي ما فعله ورده من مضايقات لكثير من النساء.

وواصلت الفتاة المكسيكية: “سيواصل القيام بذلك لأنه يعلم أنه لن يتعرض إلى العقاب”.

ونشرت جيوفانا، صورًا جديدة من المحادثة الشهيرة التي تسببت في الأزمة الاخيرة، والتي يواصل فيها وردة تهديده لها بأنها لا تستطيع فعل أي شئ، لتخبره بانها ستقوم بنشر الفيديو الفاضح، كما قامت عارضة الأزياء المكسيكية بنشر صورًا جديدة لمحاولة وردة التحرش بها وذلك على “ماسنجر” بتاريخ يوم 21 يونيو.

ونشرت الفتاة المكسيكية عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو فاضح لعمرو وردة، بجانب نشر محادثات “واتس آب” بين الطرفين تدور حول واقعة جنسية بينهما

يُذكر أن لاعب المنتخب الوطني، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قد كتب تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، طالب من خلالها بعدم الذهاب بعمرو وردة إلى المقصلة بعد اتهامات عديدة طالته بالتحرش.

وأكد صلاح على احترامه للمرأة، مضيفًا أن الإنسان يمكنه التغير للأفضل في حال منحه فرصة ثانية، الأمر الذي جعل العديد من الصحف والمواقع العالمية، تهاجمه بشده كونه يدعم لاعب متهم بالتحرش الجنسي.

وهدد لاعبو منتخب مصر بعدم استكمال بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستنتهي في 19 يوليو المقبل، في حال عدم عودة عمرو وردة مجددًا لصفوف الفراعنة.

وقاد أحمد المحمدي ومحمد صلاح لاعبو الفراعنة في مفاوضات عودة وردة مجددًا بعد استبعاده إثر فيديو فاضح له مع فتاة مكسيكية.

وقال مصدر، إن جلسة لاعبي المنتخب المحمدي وصلاح وحجازي مع هاني أبوريدة وخافيير أجييري وإيهاب لهيطة، نقلوا خلالها للمسؤولين أن اللاعبين يرفضون استكمال البطولة في حال الإصرار على عدم عودة زميلهم عمرو وردة، مطالبين بمنحه فرصة أخري، مع تقديمه اعتذارا للجماهير عما بدر منه.

ورغم اعتراض إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، وتأكيد خلال الجلسة أن الأمر انتشر عبر السوشيال ميديا ولا يمكن الرجوع في قرار استبعاد وردة، إلا أن ضغوط النجوم وتهديدهم بعدم استكمال البطولة، دفع الجميع في اتحاد الكرة للموافقة على عودة وردة مجددا، خاصة في ظل رغبة أجيري أيضا في تواجد اللاعب لاستكمال البطولة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عن قراره بتخفيض عقوبة إيقاف عمرو وردة واستبعاده من معسكر الفراعنة لتستمر حتى نهاية الدور الأول فقط التي وقعت عليه مؤخرا بعد إتهامه بالتحرش.

وقد أوضح الاتحاد المصري العقوبة الموقعة على اللاعب خلال بيان رسمي جاء كالتالي: عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس ، في حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وقد أثنى المهندس هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه و التزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن ، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على آدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر.حميدتي"