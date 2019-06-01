قائد الثورة المضادة في السودان! يتعاقد مع شركة يترأسها إسرائيلي لتحسين صورته بـ 6 مليون دولار

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحف كندية، تفاصيل تعاقد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول حميدتي قائد قوات التدخل السريع والمثير للجدل في الفترة الأخيرة، مع شركة علاقات عامة لتحسين صورته.

وأفادت صحيفة "غلوب أند ميل" الكنديةأن حمدتي تعاقد مع أحد شركات الضغط الكندية المسؤولة عن العلاقات العامة وتحسين السمعة في الأوساط الخارجية وذلك بعقد قيمته 6 مليون دولار أمريكي.

وقالت إن الشركة هي ديكنز آند مادسون (كندا) ، وهي شركة مقرها في مونتريال ،تختص بتلميع صورة المجلس العسكري السوداني ،الذي استولى على السلطة عقب إسقاط الرئيس عمر البشير، وقالت الشركة في عقدها “سنبذل قصارى جهدنا لضمان تغطية إعلامية دولية وسودانية مواتية لك”.

وحسب الصحيفة، تظهر الوثائق أن النظام السوداني يدفع أيضًا للشركة للعثور على معدات لقواتها الأمنية، والبحث عن مستثمرين نفطيين، والسعي لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحسين العلاقات مع روسيا والسعودية، و يرأس الشركة ديكنز آند مادسون أري بن ميناشي ، ضابط مخابرات إسرائيلي سابق كانت شركته تعمل سابقًا في جماعات ضغط مدفوعة لديكتاتور زيمبابوي المخلوع روبرت موغابي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وأفادت الصحيفة، أنه تم توقيع عقد الشركة مع السودان من قبل السيد بن منشه والجنرال محمد حمدان دجالو ، المعروف باسم حمدتي ، نائب قائد المجلس العسكري السوداني. و قائد قوات الدعم السريع (RSF) ، كما تم توقيع عقد الضغط مع شركة مونتريال من قبل الجنرال داجالو في 7 مايو ، وفقًا للوثائق المقدمة إلى الحكومة الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ، والذي يتطلب من الشركات التي تضغط على الحكومة الأمريكية نيابة عن كيانات أجنبية أن تكشف عن علاقتها بـ تلك الكيانات.