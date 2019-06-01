20 قاربا إيرانيا قدمت الى مياه الامارات الاقليمية و”واشنطن“ تحذر ”طهران ستغلق هذا المضيق البحري“

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران، إن عدم منع إيران من مد جذور عميقة في اليمن سيتيح لطهران اتخاذ موقف يمكنها من إغلاق مضيق هرمز.

وأكد ”هوك“ في مؤتمر صحفي عقده بلندن أن ”إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلات النفط قبالة الفجيرة وفي مضيق هرمز“.

وتتهم أمريكا إيران بدعم جماعة الحوثيين في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات والتي أوصلت البلاد إلى ما تصفها الأمم المتحدة بـ "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وهو ما تنفيه طهران.

وأضاف المبعوث الأمريكي "لدينا دليل أن هناك عشرون قاربا قدموا من الجانب الإيراني إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل الاعتداء، وكان على متنهم غواصين لإحداث الضرر".

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى تغيير سلوك إيران وليس نظامها، مشدداً على أن واشنطن ستكثف عقوباتها ما لم تصبح الجمهورية الإسلامية "دولة طبيعية".

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو الماضي، أعقبها هجومين على ناقلتين أخريين في خليج عمان.

وتجري واشنطن محادثات مع الحلفاء من أجل تشكيل تحالف عالمي لحماية خطوط شحن النفط الحيوية في مضيق هرمز وبالقرب منه وأثير الأمر خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية والإمارات الأسبوع الماضي.