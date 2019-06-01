20 قاربا إيرانيا قدمت الى مياه الامارات الاقليمية و”واشنطن“ تحذر ”طهران ستغلق هذا المضيق البحري“ عاملة مقهى تبصق بوجه نجل ترامب هجوم عنيف في ”الضالع“ وقوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة السعودية تروي عطش اليمنيين في 7 محافظات سفير اليمن في ”روسيا“ يتجاوز الاعراف الدبلوماسية والانسانية ويرتكب خطأ فادحا ويهين كرامة اليمنيين في ”موسكو“ لماذا سحبت الإمارات بعض قواتها من اليمن؟ بعد ترميم العلاقة معه.. ”غريفيث“ يستهدف 3 دول و”هادي“ يصدر توجيهات هامة ملكة جمال العالم التي اغتصباها رئيس بلادها - فيديو من الذي عطّل نظام الملاحة في سماء إسرائيل؟ تعرف علي الوظائف المدرة للمال دون الحاجة إلى شهادة جامعية
صرح إيرك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عاملة مشروبات في مقهى ليلي بمدينة شيكاغو بصقت في وجهه، وتم اعتقالها من قبل رجال الأمن.
وقال إريك ترامب لصحيفة “بريبارت“: “لقد كان عملا مثيرا للاشمئزاز لمرأة تعاني بوضوح من مشاكل في الانفعال”.
واتهم إريك ترامب الديمقراطيين، الذين يعارضون والده دونالد ترامب، بالهجوم ، مشيرا إلى أن مؤيدي هذا الحزب “لديهم ثقافة قليلة جدا”.
وتابع نجل الرئيس: “إذا كان شخص ما مريض لدرجة أنه يبصق على الناس، فإن هذا يؤكد فقط على الحالة غير الصحية واليأس، وأيضا يدل على أننا نربح”.
وأكدت الشركة صاحبة المقهى أنها تحقق في الحادث وأوقفت الشابة عن العمل مؤقتا.
ورفضت الشركة الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل لإغلاق المقهى، مشيرة إلى سخافة ما يحدث في السياسة.
في الوقت الذي أكدت فيه الشركة أنه “ممنوع البصق على الزبائن تحت أي ظرف من الظروف.